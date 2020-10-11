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Гол Мхитаряна на последних минутах спас Армению от проигрыша Грузии

Гол Мхитаряна на последних минутах спас Армению от проигрыша Грузии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Армении сыграла вничью со сборной Грузии. Встреча проходила на стадионе «Мейски» в Тыхы (Польша) и завершилась со счётом 2:2.

На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян с передачи Тиграна Барсегяна. В начале второго тайма Ника Качарава сравнял счёт. Торнике Окриашвили на 74-й минуте вывел грузинскую команду вперёд, однако Генрих Мхитарян на 89-й минуте реализовал пенальти и спас армян от поражения.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 3-й тур
11 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 2
Грузия
1:0 Байрамян – 6'   1:1 Качарава – 46'   1:2 Окриашвили – 74'   2:2 Мхитарян – 89' (пен)
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