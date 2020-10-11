Гол Мхитаряна на последних минутах спас Армению от проигрыша Грузии

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Армении сыграла вничью со сборной Грузии. Встреча проходила на стадионе «Мейски» в Тыхы (Польша) и завершилась со счётом 2:2.

На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян с передачи Тиграна Барсегяна. В начале второго тайма Ника Качарава сравнял счёт. Торнике Окриашвили на 74-й минуте вывел грузинскую команду вперёд, однако Генрих Мхитарян на 89-й минуте реализовал пенальти и спас армян от поражения.