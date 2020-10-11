Марков: «Краснодар» играет в Лиге чемпионов. Наверное, за этим гонится каждый футболист

Нападающий «Краснодара» Евгений Марков прокомментировал свой переход из московского «Динамо».

«Рад, что присоединился к команде со столь высокими амбициями. Команда играет в Лиге чемпионов. Наверное, это то, за чем гонится каждый футболист. Даже не думал, когда узнал о предложении „Краснодара“.

Уже встретился с Мурадом Мусаевым, мы обсудили, что он хочет увидеть от меня в игре. Готов бороться с Ари и Бергом за место в стартовом составе. Моя цель — доказать, что «Краснодар» не зря меня выбрал», — сказал Марков в интервью пресс-службе «Краснодара».

Марков перешёл в «Краснодар» 6 октября. Контракт 26-летнего футболиста с краснодарским клубом рассчитан на два года, до 31 мая 2022 года.

Марков — воспитанник петербургского «Зенита». Футболист выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий играл за казанский «Рубин» на правах аренды. В сезоне-2019/2020 Марков принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 5 голов.