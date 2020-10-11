Грузия и Португалия — единственные сборные, не проигрывавшие в Лиге наций

Грузия и Португалия являются единственными сборными, которые ещё не проигрывали в Лиге наций УЕФА.

Грузия провела в двух розыгрышах турнирах девять матчей, в которых добилась шести побед при трёх ничьих. Португалия сыграла восемь матчей, выиграла шесть встреч и дважды сыграла вничью.

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Грузии сыграла вничью со сборной Армении. Встреча проходила на стадионе «Мейски» в Тыхы (Польша) и завершилась со счётом 2:2.



На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян с передачи Тиграна Барсегяна. В начале второго тайма Ника Качарава сравнял счёт. Торнике Окриашвили на 74-й минуте вывел грузинскую команду вперёд, однако хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян на 89-й минуте реализовал пенальти и спас армян от поражения.



Сборная Армении набрала 4 очка в 3 матчах Лиги наций и занимает третье место в группе 2 лиги С. Грузия (5) располагается на второй строчке в таблице.