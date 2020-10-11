«Сила происходит не от побед». Заболотный процитировал Шварценеггера

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с тренировки и подписал снимок цитатой актёра и бодибилдера Арнольда Шварценеггера.
«Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба. Когда проходишь через трудности и решаешь не сдаваться — это и есть сила», — написал Заболотный.
Заболотный ранее прокомментировал победу над «Ростовом» (4:2) в матче 10-го тура РПЛ. Форвард «Сочи» забил гол ударом через себя на 78-й минуте матча. Тимофей Маргасов справа исполнил навес в центр штрафной, откуда форвард «ножницами» пробил в дальний угол ворот. На 84-й минуте Заболотный оформил дубль ударом головой. Голевую передачу вновь отдал Маргасов. Заболотный получил наивысшую оценку от WhoScored среди игроков, принявших участие в матчах 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
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