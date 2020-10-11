Тренер «Сассуоло»: Серию А нужно закрыть в «пузыре»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби выразил мнение, что чемпионату Италии следует использовать концепцию «пузыря» НБА, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится.
«Мы скучаем по футболу, по настоящему футболу с болельщиками, но только так мы можем играть в нынешних обстоятельствах. Если мы хотим закончить сезон, крайнее решение — закрыть нас в «пузыре», как в НБА. Мы профессионалы и любим то, что делаем», — приводит слова Де Дзерби Football Italia со ссылкой на Radio Deejay.
Напомним, что сезон в НБА доигрывается на территории парка «Диснейуорлд» в Орландо. Эта зона получила негласное название «Пузырь», благодаря которому игроки максимально изолированы от окружающего мира. В «пузыре» есть отели, где живут игроки, а также спортивный комплекс с тремя аренами, где проходят матчи.
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