В АПЛ отреагировали на предложение «Ливерпуля» и «МЮ» о реформах в английском футболе

В английской Премьер-лиге прокомментировали предложение «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» о сокращении количества клубов в АПЛ с 20 до 18, а также упразднении Кубка лиги и Суперкубка Англии.
«Сегодня мы видели сообщения в СМИ о плане реструктуризации футбола в стране. Английский футбол является самым популярным в мире, у него яркая, динамичная и конкурентоспособная структура лиг, которая вызывает интерес во всем мире. Чтобы сохранить эту позицию, важно, чтобы мы все работали вместе.
Премьер-лига, и FA поддерживают широкое обсуждение будущего игры, включая структуру соревнований, календарь и общее финансирование, особенно в свете последствий пандемии коронавируса.
У футбола много заинтересованных сторон, поэтому работа должна проводиться через соответствующие каналы, позволяющие всем клубам и заинтересованным сторонам внести свой вклад.
По мнению Премьер-лиги, ряд отдельных предложений в опубликованном сегодня плане могут иметь разрушительное влияние на всю игру. Мы разочарованы тем, что Рик Парри, председатель EFL, оказал свою официальную поддержку..
Премьер-лига добросовестно работает со своими клубами и EFL, чтобы найти решение по требованию о финансировании в связи с пандемией коронавируса. Эта работа будет продолжена», — говорится в заявлении лиги.
- 12 октября 2020
-
00:06
-
00:03
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:31
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
20:03
-
19:50
-
19:32
-
19:10
-
19:07
-
19:06
-
18:51
-
18:39
-
18:32