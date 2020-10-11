В АПЛ отреагировали на предложение «Ливерпуля» и «МЮ» о реформах в английском футболе

В английской Премьер-лиге прокомментировали предложение «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» о сокращении количества клубов в АПЛ с 20 до 18, а также упразднении Кубка лиги и Суперкубка Англии.

«Сегодня мы видели сообщения в СМИ о плане реструктуризации футбола в стране. Английский футбол является самым популярным в мире, у него яркая, динамичная и конкурентоспособная структура лиг, которая вызывает интерес во всем мире. Чтобы сохранить эту позицию, важно, чтобы мы все работали вместе.



Премьер-лига, и FA поддерживают широкое обсуждение будущего игры, включая структуру соревнований, календарь и общее финансирование, особенно в свете последствий пандемии коронавируса.



У футбола много заинтересованных сторон, поэтому работа должна проводиться через соответствующие каналы, позволяющие всем клубам и заинтересованным сторонам внести свой вклад.



По мнению Премьер-лиги, ряд отдельных предложений в опубликованном сегодня плане могут иметь разрушительное влияние на всю игру. Мы разочарованы тем, что Рик Парри, председатель EFL, оказал свою официальную поддержку..



Премьер-лига добросовестно работает со своими клубами и EFL, чтобы найти решение по требованию о финансировании в связи с пандемией коронавируса. Эта работа будет продолжена», — говорится в заявлении лиги.