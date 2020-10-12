Фанат «Локомотива» попытался забить гол в матче женских команд

Болельщик московского «Локомотива» выбежал на поле во время матча женской команды «железнодорожников» с «Чертаново» (5:1), сообщает телеграм-канал Ofnews.

Фанат побежал к воротам «Чертаново» с намерением забить гол. Отличиться ему не удалось. В результате атаки «Локомотива» мяч почти дошёл до болельщика, однако вратарь «Чертаново» забрала его в руки. После этого эпизода фанат покинул поле, однако не был задержан стюардами и спокойно ушёл на своё место по кромке поля. Отметим, что выбегание болельщика не привело к приостановке встречи.

Ранее петербургский «Зенит» взыскал 687 тыс. рублей с болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле во время домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (3:1) 21 февраля 2019 года. Инцидент произошёл на 61-й минуте матча. Саакян выбежал на поле и пытался добраться до футболистов. Болельщику запрещено посещать стадион в течение полугода.