Фанат «Локомотива» попытался забить гол в матче женских команд

Болельщик московского «Локомотива» выбежал на поле во время матча женской команды «железнодорожников» с «Чертаново» (5:1), сообщает телеграм-канал Ofnews.
Фанат побежал к воротам «Чертаново» с намерением забить гол. Отличиться ему не удалось. В результате атаки «Локомотива» мяч почти дошёл до болельщика, однако вратарь «Чертаново» забрала его в руки. После этого эпизода фанат покинул поле, однако не был задержан стюардами и спокойно ушёл на своё место по кромке поля. Отметим, что выбегание болельщика не привело к приостановке встречи.
Ранее петербургский «Зенит» взыскал 687 тыс. рублей с болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле во время домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (3:1) 21 февраля 2019 года. Инцидент произошёл на 61-й минуте матча. Саакян выбежал на поле и пытался добраться до футболистов. Болельщику запрещено посещать стадион в течение полугода.
- 12 октября 2020
-
01:21
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:06
-
00:03
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:31
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
20:03