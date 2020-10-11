Россия — Турция: гости сравняли счёт

Полузащитник сборной Турции Кенан Караман сравнял счёт во втором тайме матча со сборной России.

На 62-й минуте Хакан Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Демирал в касание скинул во вратарскую, где Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Караману закатить мяч в ворота. Турки забили первый гол в этом розыгрыше Лиги наций.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина". «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Турция.



Обслуживает матч словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом, ассистируют ему судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный судья — Нейц Кайтазович.



Сборная России, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (1) — на 3-м месте. В 1-м туре Россия победила Сербию (3:1), а во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2). Турция уступила Венгрии (0:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).