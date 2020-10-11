Франция и Португалия не выявили победителя в матче Лиги наций
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Франции на своём поле сыграла вничью с национальной командой Португалии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживала матч испанская бригада арбитров под руководством Карлоса Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.
Сборная Франции нанесла девять ударов по ворота против восьми у соперника. По числу ударов в створ ворот хозяева превзошли соперника (3:1).
Португалия, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Франция (7) — на 2-м месте.
В 4-м туре Португалия дома встретится со Швецией, а Франция на выезде сыграет с Хорватией. Матчи состоятся 14 октября.
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