Антон Миранчук: немного не повезло в матче с Турцией, но это футбол

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал ничейный результат домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции (1:1).
«Считаю, что в первом тайме проблемы были только в реализации. Провели хороший тайм, были моменты. Немного не повезло, но это футбол. Надо работать, и всё будет нормально. Во втором тайме потеряли инициативу. Бывает, что мелкие моменты разрушают игру. Но у нас был момент, когда мы могли забить и переломить матч и вести в счёте. Ничего страшного. Мы посмотрим, сделаем выводы и будем исправлять ошибки, чтобы такого больше не повторялось.
В моменте с голом Зобнин подхватил мяч, хорошо протащил его. Он давал на Дзюбу, а я подсказал Артёму, что нахожусь один. Он грамотно пропустил, а мне оставалось попасть по воротам", — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».
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