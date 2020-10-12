Вратари сборных Эстонии и Израиля пропустили нелепые автоголы в матчах Лиги наций

В матчах 3-го тура Лиги наций Израиль — Чехия (1:2) и Эстония — Северная Македония (3:3) голкиперы домашних команды пропустили по автоголу.

Голкипер эстонской команды Карл-Якоб Хейн пропустил уже на 3-й минуте встречи с македонцами. Защитник Мяртен Кууск отдал пас в направлении ворот, в которых Хейн по непонятной причине отсутствовал. Голкипер не успел добежать до ленточки и вынести мяч в подкате и забил его в ворота. Автогол записали на Кууска, который после взятия ворот саркастично похлопал Хейну.

В матче Израиля и Чехии автогол был забит на 14-й минуте. Защитник израильтян Йёль Абу Ханна сделал сильный пас своему голкиперу, мяч полетел в створ. Офир Марсиано не сумел принять мяч и побежал за ним, однако не смог вынести его из ворот. Гол в свои ворота, как и в матче эстонцев, записали на счёт защитника.