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«Манчестер Сити» может расстаться с Серхио Агуэро, ради подписания Лионеля Месси

«Манчестер Сити» может расстаться с Серхио Агуэро, ради подписания Лионеля Месси
Футбол / Англия 0

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб по окончании контракта после сезона-2020/2021, ради перехода в стан «горожан» форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Mirror.

Сам Агуэро может продолжить карьеру в «Интере», который готов предложить ему 2-летний контракт.
Сообщается, что шансы продления контракта Лионеля Месси с «Барселоной» крайне невелики, чем и может воспользоваться «Манчестер Сити», главным козырем которого станет Хосеп Гвардиола, который готов убедить 33-летнего аргентинца вновь поработать под его руководством.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».

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