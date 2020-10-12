«Интер» может сменить титульного спонсора после 25 лет сотрудничества с Pirelli

Миланский «Интер» может сменить титульного спонсора впервые с 1995 года, утверждает Football Italia.

На смену итальянской компании Pirelli, занимающейся производством автомобильных шин, может прийти китайская компания Hisense, предоставляющая услуги проектирования и производства электрического оборудования. Сообщается, что благодаря новому спонсорскому контракту «Интер» планирует зарабатывать от € 30 млн за сезон.



Ранее две другие азиатские компании — Evergrande и Samsung также назывались в качестве возможных новых партнёров «Интером». Окончательное решение о заключении новой сделки будет принято до конца сезона-2020/2021.



Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 17 октября. Миланский «Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Аталанта», в трёх встречах набравшая 9 очков.