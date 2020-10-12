«Ювентус» достиг договорённости о переходе Алабы по окончании контракта с «Баварией»

Туринский «Ювентус» достиг договорённости о контракте с 28-летним австрийским защитником мюнхенской «Баварии» Давидом Алабой, утверждает Calciomercato.It.

По информации источника, «Ювентус» уже заключил с австрийцем предварительное соглашение о подписании контракта после истечения действующего договора с «Баварией» по завершению нынешнего сезона.

Туринскому клубу удалось выиграть борьбу за игрока сразу у нескольких европейских грандов, среди которых английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на 5 лет, с зарплатой в размере € 25 млн за сезон.



Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. С тех пор он провёл за немецкий клуб 389 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 49 результативных передач, получив 16 жёлтых карточек и ни разу не удалившись.