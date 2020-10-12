Венгер рассказал о неудавшемся трансфере Роналду в «Арсенал»
Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, руководивший «канонирами» с 1996 по 2018 год, рассказал о том, как сорвался переход в английский клуб португальского форварда Криштиану Роналду.
«Таких игроков, которые могли бы перейти к нам, но не перешли, было человек 50! Самым обидным случаем можно назвать историю с Криштиану Роналду, когда он подписал соглашение с «Манчестер Юнайтед».
У «Арсенала» было соглашение с лиссабонским «Спортингом», и «Манчестер Юнайтед» взял Карлуша Кейруша в качестве помощника тренера. „МЮ“ просто быстро перебил наше предложение и приобрёл Роналду.
Но у нас действительно была договорённость. У него уже была майка «Арсенала», а я обедал с ним и его мамой на нашей базе!», — приводит слова Венгера The Guardian.
«Идол». Мбаппе опубликовал пост об игре с Роналду
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