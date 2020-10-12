Три игрока «Дженоа» излечились от коронавируса

Руководство итальянского «Дженоа» сообщило, что три футболиста команды, заражённые коронавирусом, вылечились. Речь идёт о вратарях Маттиа Перине и Федерико Маркетти, а также о полузащитнике Иване Радовановиче. Повторные тесты не выявили у этих игроков COVID-19 и теперь, после медицинского обследования они смогут приступить к тренировкам.

Первым заражённым игроком генуэзцев стал Перин, сдававший анализ 26 сентября. У него же были самые тяжёлые симптомы: высокая температура, кашель. Вторым заражённым стал датчанин Лассе Шёне, об этом стало известно после матча с «Наполи» (0:6).

Всего в клубе оказалось 22 человека, которые контактировали с заражёнными, среди них — 17 игроков. По словам президента «Дженоа» Энрико Прециози, в команде остаётся 15 заражённых игроков.