Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Три игрока «Дженоа» излечились от коронавируса

Три игрока «Дженоа» излечились от коронавируса
Футбол / Италия 0

Руководство итальянского «Дженоа» сообщило, что три футболиста команды, заражённые коронавирусом, вылечились. Речь идёт о вратарях Маттиа Перине и Федерико Маркетти, а также о полузащитнике Иване Радовановиче. Повторные тесты не выявили у этих игроков COVID-19 и теперь, после медицинского обследования они смогут приступить к тренировкам.

Первым заражённым игроком генуэзцев стал Перин, сдававший анализ 26 сентября. У него же были самые тяжёлые симптомы: высокая температура, кашель. Вторым заражённым стал датчанин Лассе Шёне, об этом стало известно после матча с «Наполи» (0:6).

Всего в клубе оказалось 22 человека, которые контактировали с заражёнными, среди них — 17 игроков. По словам президента «Дженоа» Энрико Прециози, в команде остаётся 15 заражённых игроков.

Число зрителей на стадионах в Италии может быть сокращено до 500 человек
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020