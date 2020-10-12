Россия не смогла обыграть Турцию, «Лейкерс» — чемпионы НБА. Главное к утру

Ничья сборной России с Турцией, 13-й «Ролан Гаррос» Надаля, титул «Лейкерс». Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Сборная России сыграла вничью 1:1 с командой Турции в третьем туре Лиги наций УЕФА.
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл чемпионский титул НБА, Леброн Джеймс — MVP финальной серии.
3. Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
4. Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве.
5. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, сравнявшись с рекордом Шумахера, Квят — 15-й.
6. Рашид Рахимов стал новым главным тренером «Уфы».
7. Главный тренер баскетбольного «Зенита» и 8 игроков команды заразились коронавирусом.
8. Владислав Наместников подписал двухлетний контракт на $ 4 млн с «Детройт Ред Уингз».
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