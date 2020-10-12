Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Россия не смогла обыграть Турцию, «Лейкерс» — чемпионы НБА. Главное к утру

Россия не смогла обыграть Турцию, «Лейкерс» — чемпионы НБА. Главное к утру
Футбол 0

Ничья сборной России с Турцией, 13-й «Ролан Гаррос» Надаля, титул «Лейкерс». Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Сборная России сыграла вничью 1:1 с командой Турции в третьем туре Лиги наций УЕФА.

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл чемпионский титул НБА, Леброн Джеймс — MVP финальной серии.

3. Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

4. Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве.

5. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, сравнявшись с рекордом Шумахера, Квят — 15-й.

6. Рашид Рахимов стал новым главным тренером «Уфы».

7. Главный тренер баскетбольного «Зенита» и 8 игроков команды заразились коронавирусом.

8. Владислав Наместников подписал двухлетний контракт на $ 4 млн с «Детройт Ред Уингз».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020