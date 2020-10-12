Эдинсон Кавани рассказал, почему решил выбрать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, почему выбрал именно этот клуб в летнее трансферное окно.

«У меня было много разных вариантов, даже в то время, когда всё не так просто, ни в спорте, ни в мире в целом. Меня очень привлекла возможность сыграть в Англии и, более того, в «Манчестер Юнайтед», это для меня большой интерес и огромная мотивация. Чувствую, что у меня всё ещё есть большое желание соревноваться, усердно работать и выкладываться на полную. Будем надеяться, что я справлюсь с поставленной задачей и вместе со всеми помогу достичь вершин.

Когда появляется возможность надеть майку под номером 7 в «Манчестер Юнайтед», которую носили топовые игроки, которые были легендами здесь, это большая ответственность. Надеюсь соответствовать великим игрокам, которые носили этот номер до меня", — цитирует Кавани официальный сайт манкунианцев.