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Левандовски повредил голеностоп. Его заменили в официальном матче сборной впервые за 5 лет

Левандовски повредил голеностоп. Его заменили в официальном матче сборной впервые за 5 лет
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не смог доиграть матч сборной Польши с Италией в 3-м туре Лиги наций.

32-летний футболист получил травму голеностопа и был заменён на 83-й минуте встречи. Матч Роберт досматривал на скамейке запасных со льдом на повреждённой ноге. Игра завершилась со счётом 0:0.

Как сообщает Sport.pl, эта замена стала для Левандовского первой за более чем пять лет в официальных матчах за сборную Польши. В последний раз форвард покидал поле до финального свистка в сентябре 2015 года, когда национальная команда встречалась с Гибралтаром. Тогда Роберта заменили на 66-й минуте, а поляки разгромили соперника со счётом 6:0.

Сборная Польши по итогам трёх туров занимает третье место в группе 1 Лиги наций, набрав 4 очка. Возглавляет таблицу Италия (5). На второй строчке располагаются Нидерланды (4).

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