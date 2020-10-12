Озил получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но не намерен покидать «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» получил трансферное предложение по полузащитнику Месуту Озилу, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».
По информации источника, подписать 31-летнего футболиста захотел «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии предложил «канонирам» £ 5 млн (€ 5,5 млн), а самому игроку – выгодные условия контракта.
«Арсенал» выразил готовность расстаться с Озилом, однако настрой Месута не изменился. Он по-прежнему намерен оставаться в лондонской команде вплоть до истечения соглашения.
Напомним, Озил не попал в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года. Сообщалось, что клуб готов расторгнуть с ним контракт, однако хавбек потребовал за досрочное расставание € 14 млн.
Чемпиону мира не нашли места в заявке. Как Озил докатился до такого
Дальше – только хуже?
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