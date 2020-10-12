ЦСКА и «Арсенал» сыграют товарищеский матч 13 октября
ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищеский матч, встреча пройдёт на базе «армейцев» в Ватутинках, сообщается в «инстаграме» московского клуба.
Матч пройдёт без зрителей, однако встреча будет транслироваться на клубном канале ЦСКА. Начало — в 16:00 мск.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «армейцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Туляки (9) — на 12-м месте. Командам предстоит встретится в 12-м туре чемпионата России. Официальная встреча состоится в Москве 26 октября. Начало — в 19:00.
В минувшем сезоне красно-синие заняли четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» закончил минувший розыгрыш чемпионата страны на восьмом месте.
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