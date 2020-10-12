Экс-массажист «Динамо» — об Игоре Денисове: стал веганом, перестал пить. Уехал в Испанию

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о бывшем одноклубнике, полузащитнике «Динамо» Игоре Денисове и его конфликте со Станиславом Черчесовым.

«У нас были очень хорошие отношения с Черчесовым. До игры с «Зенитом», когда Гарик (Денисов) с ним разругался в хлам — они же чуть не подрались. И вот тогда началось — я же работал по большей части с Денисовым, поэтому меня прицепом тоже. Саламыч меня вызвал после этого, приобнял и говорит: «Ну ты же понимаешь, что ты тоже на выход». Я понимал, конечно. Нас с Гариком и убрали. Через два месяца убрали Черчесова.



Чем сейчас занимается Денисов? Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нём знаю, что уехал в Испанию и там живёт», — цитирует Колесникова Sport24.