Экс-массажист «Динамо» — об Игоре Денисове: стал веганом, перестал пить. Уехал в Испанию

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о бывшем одноклубнике, полузащитнике «Динамо» Игоре Денисове и его конфликте со Станиславом Черчесовым.
«У нас были очень хорошие отношения с Черчесовым. До игры с «Зенитом», когда Гарик (Денисов) с ним разругался в хлам — они же чуть не подрались. И вот тогда началось — я же работал по большей части с Денисовым, поэтому меня прицепом тоже. Саламыч меня вызвал после этого, приобнял и говорит: «Ну ты же понимаешь, что ты тоже на выход». Я понимал, конечно. Нас с Гариком и убрали. Через два месяца убрали Черчесова.
Чем сейчас занимается Денисов? Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нём знаю, что уехал в Испанию и там живёт», — цитирует Колесникова Sport24.
- 12 октября 2020
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