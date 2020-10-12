Юрген Клопп трогательно ответил юному болельщику «Ливерпуля», пожаловавшемуся на тревогу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на письмо юного болельщика команды Льюиса Балфа, сообщает maidenhead-advertiser.co.uk.



Мальчик поделился с немецким специалистом своими переживаниями и признался, что не может справиться с тревогой после поступления в новую школу. Клопп спустя некоторое время прислал ответное письмо.



«Привет, Льюис. Можно я начну со своего секрета? Я нервничаю. Если честно, я бы переживал, если бы не нервничал, потому что, когда это происходит, у меня появляется возможность направить эту энергию во что-то позитивное. Ты спросил, что я делаю, когда мои игроки чувствуют себя подобным образом. И ответ прост – я напоминаю им, насколько они важны для меня и как я верю в них. У меня нет никаких сомнений, что у тебя и твоей семьи будет так же», — говорится во фрагменте письма.



Мать мальчика Милена рассказала о его реакции на письмо: «Сын был на седьмом небе от счастья. Он долгое время спрашивал меня, ответит ли Клопп, и я старалась не завышать его ожидания, потому что на сайте написано, что игроки и тренер не могут отвечать на каждое письмо. Льюис всегда волновался, в том числе когда поступал в школу. Он написал это письмо на летних каникулах, а на выходных мы получили ответ. Сначала я подумала, что они просто прислали что-то с автографом, но это оказалось письмо с довольно глубоким посылом. Льюис гордится, что получил его. Надеюсь, он будет вспоминать об этом письме и перечитывать его в те моменты, когда будет нервничать».

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