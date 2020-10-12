Экс-форвард «Чайки» присоединился к «Волгарю»

Нападающий Илья Белоус, который накануне покинул клуб «Чайка» из села Песчанокопское, подписал контракт с «Волгарём», сообщает официальный сайт астраханского клуба.

Белоус родился 1 января 1995 года (25 лет) в Новосибирской области. Илья выступал в молодёжных командах московских ЦСКА и «Локомотива», а также «Краснодара». Белоус также играл за нижегородскую «Волгу», «Химки», «Афипс» и молдавский «Милсами».



«Мы приветствуем Илью в составе «Волгаря» и желаем успешного выступления за нашу команду», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Волгарь» располагается на 14-м месте в таблице Футбольной национальной лиги с 17 очками в активе. «Чайка» (22) — на 10-м месте в таблице. Завтра, 13 октября, «Волгарь» сыграет с «Текстильщиком».