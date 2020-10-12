В тренерский штаб «Уфы» войдут два европейских специалиста

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
«Кандидатура Рахимова была практически одна. Мы сразу решили, что брать молодого специалиста и доверять ему — это хорошо, но здесь была возможность пригласить одного из самых авторитетных и опытных специалистов в стране, человека, проработавшего главным тренером и в Европе, с очень широким футбольным кругозором.
В команде много молодёжи. Здесь должен быть взрослый, состоявшийся, строгий, но справедливый наставник. Я уверен, это даст результат. Мы уже давно обсуждаем с ним ситуацию с игроками, у него очень чёткое представление о том, кто нам нужен для усиления. У него жёсткие требования по физподготовке, по самоотдаче. Думаю, результат мы увидим достаточно быстро.
За первые сутки уже многое изменилось. Я вижу, что тренировки стали интенсивнее. В тренерский штаб Рахимова войдут два европейских специалиста: один — по тактике, другой — по физподготовке", — сказал Мурзагулов в видео клубного YouTube-канала.
- 12 октября 2020
-
13:32
-
13:14
-
13:05
-
13:02
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
11:46
-
11:43
-
11:25
-
11:08
-
10:55
-
10:41
-
10:30
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:28
-
08:30
-
07:52
-
06:57
-
06:30
-
06:04
-
05:27
-
05:04
-
04:20
-
03:41
-
03:25
-
03:04
-
02:43
-
01:59
-
01:39
-
01:21