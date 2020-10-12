Игроки сборной России прошли тестирование на коронавирус после матча с Турцией
Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус после домашнего матча 3-го тура Лиги наций с Турцией (1:1).
«Все игроки сборной России готовятся к матчу с Венгрией. Утром команда прошла тест на COVID-19, результаты будут известны завтра утром», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Сборная России, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на третьем месте. В 1-м туре Россия победила Сербию (3:1), а во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2). Турция уступила Венгрии (0:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).
В 4-м туре Лиги наций подопечные Станислава Черчесова сыграют с Венгрией 14 октября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45.
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