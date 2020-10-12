Голкипер «Урала» перешёл в омский «Иртыш»

Вратарь «Урала» Владислав Полетаев проведёт нынешний сезон в «Иртыше», голкипер перешёл в омский клуб на правах аренды до лета 2021 года, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.
Полетаев пополнил футбольную академию «Урала» шесть лет назад, когда по приглашению Андрея Шпилёва в 14-летнем возрасте переехал из Омской области в Екатеринбург. В 18 лет голкипер впервые принял участие в полноценных учебно-тренировочных сборах главной команды на Кипре и провёл первые матчи за основной состав в контрольных поединках и играх Кубка ФНЛ.
Летом прошлого года Полетаев получил вызов в студенческую сборную России, в составе которой принял участие во Всемирной универсиаде в Неаполе.
«Иртыш» по итогам 13 туров ФНЛ располагается на последнем, 22-м месте в таблице.
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