Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в московский «Спартак», сообщает futaa.com.

По информации источника, Рохо не тренируется с основной командой. Клуб не планирует заключать с 30-летним аргентинцем новый контракт, так как считает требования Рохо завышенными. Маркос может уйти в аренду в лиссабонский «Спортинг», в родной «Эстудиантес» либо вернуться в московский «Спартак», за который выступал с 2010 по 2012 год. Ранее стало известно, что манкунианцы не включили защитника в заявку на сезон Лиги чемпионов.

Маркос Рохо присоединился к «Спартаку» в 2010 году из «Эстудиантеса». В 2014 году защитник оказался в «Манчестер Юнайтед», перейдя из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.