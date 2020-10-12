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В «Уфе» объяснили, почему восстановление финансирования клуба совпало с отставкой Евсеева

В «Уфе» объяснили, почему восстановление финансирования клуба совпало с отставкой Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, почему восстановление финансирования клуба совпало с отставкой главного тренера Вадима Евсеева.

«Это никак не было связано. Это относится исключительно к коронавирусной истории. Сейчас она завершается, восстанавливаются предприятия, которые нам помогают. Соответственно, возобновляется финансирование.

В минувшем сезоне мы были на шестом месте, почти попали в еврокубки. Если бы не пресловутые болезни и травмы, то мы бы радовались каким-то другим играм, а не бойне с «Ротором». Мы понимаем, что в этом году вернуться на уровень прошлого года будет сложно. Сейчас нам нужно вернуться ближе к десятке, а потом посмотрим, как мы усилимся.

Трансферный рынок очень странный. В клуб к нам мало кто едет. Футболистам делаются предложения от других, более богатых команд, и, на мой взгляд, они неадекватные. Мы переплачивать не готовы. Нам нужно три или четыре игрока в усиление, причём в основу, молодёжь у нас есть", — сказал Мурзагулов в видео клубного YouTube-канала.

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