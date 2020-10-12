«Спартак» предложил Сами Хедире контракт с зарплатой € 3 млн

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира должен в скором времени покинуть команду.



Как сообщает Calciomercatoweb, 33-летний футболист сборной Германии получил предложение от московского «Спартака». Красно-белые выразили готовность платить ему € 3 млн в год. Однако Сами ответил отказом.



Утверждается, что Хедира уже определился со своим будущим. Он хочет продолжить карьеру в MLS. Ближайшие несколько дней станут определяющими в судьбе хавбека. Ожидается, что в скором времени он договорится с «Ювентусом» о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2021 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Хедиры заинтересован «Зенит». Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев впоследствии назвал эту информацию вбросами агентов и слухами.

Маркос Рохо может вернуться в московский «Спартак»