Мурзагулов: не говорю плохо о Евсееве, но с Рахимовым «Уфе» будет проще находить игроков

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что многие футболисты захотели перейти в уфимский клуб, узнав, что команду возглавит Рашид Рахимов.

«Когда мы назначили Рахимова, несколько игроков нам перезвонили и сказали: „Почему вы не предупредили нас, мы бы пришли к вам, а не в другую команду“.

Я не говорю ничего плохого про Вадима (Евсеева), мы по-хорошему попрощались, но всё-таки у Рахимова большой багаж за плечами, и игроки, особенно состоявшиеся, понимают, чего от него ждать и как с ним работать. Сейчас нам будет полегче находить игроков", — сказал Мурзагулов в видео клубного YouTube-канала.

7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. 11 октября команду возглавил Рашид Рахимов.