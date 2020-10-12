Мурзагулов: не говорю плохо о Евсееве, но с Рахимовым «Уфе» будет проще находить игроков

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что многие футболисты захотели перейти в уфимский клуб, узнав, что команду возглавит Рашид Рахимов.
«Когда мы назначили Рахимова, несколько игроков нам перезвонили и сказали: „Почему вы не предупредили нас, мы бы пришли к вам, а не в другую команду“.
Я не говорю ничего плохого про Вадима (Евсеева), мы по-хорошему попрощались, но всё-таки у Рахимова большой багаж за плечами, и игроки, особенно состоявшиеся, понимают, чего от него ждать и как с ним работать. Сейчас нам будет полегче находить игроков", — сказал Мурзагулов в видео клубного YouTube-канала.
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. 11 октября команду возглавил Рашид Рахимов.
- 12 октября 2020
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