«Спартак» в суде не признал нарушение количества зрителей на матче с «Зенитом»

Владислав Ляликов, защищающий интересы «Спартака» в суде, выступил с заявлением, что клуб не признаёт нарушение регламента по числу зрителей на стадионе во время матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Действительно, на мачте „Спартак“ — «Зенит» отдельными болельщиками допускалось неиспользование масок и перчаток. Как организатор матча, мы понимаем всю ответственность. Принимаем все возможные организационные и технические меры, чтобы не допускать этих нарушений.



Существуют требования о том, что при проведении спортивных мероприятий на стадионе должно быть не больше 50% зрителей. На этот матч была реализована программа, чтобы не превысить допустимое число зрителей. На матче было 20 738 зрителей. Квоту мы соблюдали.



Некоторыми болельщиками не соблюдались меры социального дистанцирования. На каждый матч мы привлекаем большое число контролёров-распорядителей. На этом матче было 795 контролеров. В их обязанности входит контроль за соблюдением дистанцирования и использование масок и перчаток.



Хочу подчеркнуть, что ни по этическим, ни по правовым причинам контролёры не могут применять силу в этой ситуации. Боже упаси, таких инструкций мы не даём. Часть болельщиков нарушала требования контролёров и не надевала маски», — передаёт слова Ляликова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.