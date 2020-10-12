Пол Скоулз стал тренером клуба, совладельцем которого является

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз возглавил «Солфорд Сити», сообщает BBC.



Экс-полузащитник стал временным главным тренером команды после отставки предыдущего наставника Грэма Александера. При этом Скоулз является совладельцем клуба.



«Солфорд Сити» в настоящее время выступает в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе Англии, где после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, и находится в одном очке от третьей строчки, обеспечивающей повышение в классе.



Вместе со Скоулзом «Солфорд Сити» владеют другие представители звёздного поколения выпускников академии «Манчестер Юнайтед»: Ники Батт, Райан Гиггз, Гари и Фил Невиллы, а также Дэвид Бекхэм, который приобрёл долю в клубе в январе прошлого года. При этом главным владельцем клуба с 40% акций остаётся сингапурский миллиардер Питер Лим, которому также принадлежит «Валенсия».