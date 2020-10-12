«Спартак» приостановил деятельность стадиона на время расследования

Владислав Ляликов, защищающий интересы «Спартака» в суде, сообщил, что клуб приостановил деятельность своего стадиона «Открытие Арена» в связи с административным делом по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Понимаю все обстоятельства произошедшего. До завершения административного расследования мы в распорядительном порядке приняли решение о приостановлении любых массовых мероприятий на стадионе. Бывает, что у нас проводят мероприятия, не связанные со спортом. Это бывает спонтанно. Сейчас мы приняли меры, чтобы в этот период массовые мероприятия не проходили.
Проанализировали, что произошло на матче с «Зенитом», приняты действия для того, чтобы не допускать такого рода нарушений. Мы относимся к этой ситуации со всей ответственностью», — передаёт слова Ляликова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 12 октября 2020
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