«Спартак» приостановил деятельность стадиона на время расследования

Владислав Ляликов, защищающий интересы «Спартака» в суде, сообщил, что клуб приостановил деятельность своего стадиона «Открытие Арена» в связи с административным делом по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«Понимаю все обстоятельства произошедшего. До завершения административного расследования мы в распорядительном порядке приняли решение о приостановлении любых массовых мероприятий на стадионе. Бывает, что у нас проводят мероприятия, не связанные со спортом. Это бывает спонтанно. Сейчас мы приняли меры, чтобы в этот период массовые мероприятия не проходили.



Проанализировали, что произошло на матче с «Зенитом», приняты действия для того, чтобы не допускать такого рода нарушений. Мы относимся к этой ситуации со всей ответственностью», — передаёт слова Ляликова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Спартак» в суде не признал нарушение количества зрителей на матче с «Зенитом»