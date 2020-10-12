Суд признал «Спартак» виновным в нарушении санитарных правил на матче с «Зенитом»

Суд вынес вердикт по административному делу в отношении «Спартака», передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашёл достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — заявил судья.
Напомним, 7 октября Роспотребнадзор сообщил, что на «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Максимальной санкцией по этой статье было приостановление деятельности клуба до 90 суток, а штраф мог составить от 200 до 500 тыс. рублей.
Роспотребнадзор сообщал, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. В то же время на официальном сайте Российской Премьер-Лиги говорилось, что на стадион посетили 17 150 болельщиков.
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