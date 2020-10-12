Прощание с Василием Кульковым пройдёт 13 октября на Троекуровском кладбище

Прощание с бывшим игроком «Спартака» и сборной России Василием Кульковым состоится завтра, 13 октября, на Троекуровском кладбище Москвы.

«Церемония прощания начнётся в 13:00 в ритуальном зале кладбища. Не забывайте соблюдать социальную дистанцию, а также использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Экс-футболист сборной России, который боролся с раком пищевода, скончался 10 октября на 55-м году жизни. На протяжении карьеры он выступал на позиции защитника и полузащитника. Кульков играл за «Спартак», «Бенфику», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». Кульков — победитель чемпионата СССР 1989 года и чемпионата России 1997 года в составе «Спартака».

Вдова футболиста Елена Махарадзе выражает особую благодарность за помощь в организации похорон А.А. Немерюку (Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента торговли и услуг города Москвы), Н. С. Никитиной (департамент торговли и услуг города Москвы), И. Н. Зиновьеву (заведующий Троекуровским кладбищем), ФК «Спартак» и отдельно его владельцу Л. А. Федуну, а также С. Д. Шавло и А. Б. Мирзояну.