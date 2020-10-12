Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с греческим «Панатинаикосом»

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио подписал контракт с клубом «Панатинаикос», сообщает официальный сайт греческой команды. Срок соглашения 31-летнего хавбека с клубом рассчитан на два года.

Бразильский полузащитник Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала футболист играл за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), затем перешёл в петербургский «Зенит». В 2018-м стал игроком греческого ПАОКа.



В минувшем сезоне хавбек провёл 27 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт 31-летнего бразильца с клубом из Салоник закончился 30 июня. Сообщалось об интересе к Маурисио со стороны «Ростова» и московского ЦСКА.

По итогам трёх туров чемпионата Греции «Панатинаикос» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе одно очко.