«Это предупреждение для наших клубов». Спортивный юрист Прокопец — о наказании «Спартака»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение суда оштрафовать «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение регламента по числу болельщиков на трибунах во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«Решение и исход дела – ожидаемые. Я много раз говорил, что оснований для закрытии стадиона нет, но если клуб сочтут виновным, то будет штраф. Так и получилось – штраф не минимальный и не максимальный.



Это предупреждение для всех наших клубов. Нужно следить за тем, что происходит на стадионах, вирус – это очень важно. А сегодняшнее наказание суда – более чем адекватное, без перегибов», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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