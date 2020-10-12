Серхио Агуэро может летом перейти в «Интер»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.it.



По информации источника, в услугах 32-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Интер». Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, и миланский клуб рассчитывает заполучить форварда бесплатно.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (18 — в основном составе), в которых забил 16 голов (2 — с пенальти), а также отдал 3 результативные передачи.

«Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.