Серхио Агуэро может летом перейти в «Интер»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, в услугах 32-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Интер». Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, и миланский клуб рассчитывает заполучить форварда бесплатно.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (18 — в основном составе), в которых забил 16 голов (2 — с пенальти), а также отдал 3 результативные передачи.
«Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
- 12 октября 2020
-
18:08
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
17:02
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:22
-
16:18
-
16:07
-
15:46
-
15:45
-
15:37
-
15:37
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:03
-
13:49
-
13:32
-
13:14
-
13:05
-
13:02
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
11:46
-
11:43
Партнерский контент