Ловчев: просто ставить в сборную, лишь бы молодой, — не надо. Пускай Жирков играет

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результат матча Лиги наций Россия — Турция (1:1)



«Во-первых, у нас всё-таки не основной состав был. Такой защиты мы вообще не видели никогда, чтобы был Караваев, Семёнов, Кудряшов и Жирков. И не будет никогда. При этом многие игроки прошли через чемпионат мира, да и в последних матчах практически не проигрывали, поэтому у них уже есть какая-то внутренняя уверенность в своих силах. Но когда повели 1:0, во втором тайме немножко испугались, я бы так сказал. За результат испугались. Вроде ведём 1:0, хотели отстоять…. Стали меньше бежать вперёд, меньше обыгрывать, а это уже психология. И просто кучу ошибок нагромоздили. Кучу. Когда нам гол в пустые ворота забивали, в штрафной стояли четыре игрока сборной Турции, а где наши защитники были?



Подтягивать надо ту молодёжь, которая уже соответствует уровню сборной. Я вот не сомневаюсь ни чуточки, что скоро уже основными вратарями нашей первой сборной будут Сафонов и Максименко. Молодые ребята, им доверили сейчас в своих клубах играть. При этом тот же Максименко в двух последних матча за ЦСКА запускал такие голы! Но он же растёт, в других играх выручает. А так просто ставить, лишь бы молодой, — не надо. Пускай Жирков играет», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».