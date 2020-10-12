Пуйоль: «Барселона» без Месси немыслима. Все любители футбола хотят видеть его лучшую игру

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил важность нападающего Лионеля Месси для каталонского клуба.



«Как болельщик „Барселоны“, я не хотел, чтобы Месси уходил. „Барселона“ без Месси немыслима, но такие вещи происходят в футболе. Сейчас Лео мотивирован, и мы надеемся, что он будет бороться вместе с командой. Не только фанаты „Барселоны“, но и все любители футбола хотят видеть его лучшую игру», — приводит слова Пуйоля AS.



Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».

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