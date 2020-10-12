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Блез Матюиди: знаю, что ещё способен помочь сборной Франции

Блез Матюиди: знаю, что ещё способен помочь сборной Франции
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди признался, что по-прежнему рассчитывает на вызов в сборную Франции.

«Я не жертвовал карьерой в сборной, переходя в „Интер Майами“. Это был трудный выбор. Я много лет выступал за сборную, пережил с ней и радость, и разочарование. Конечно, сейчас меня не вызывают в расположение национальной команды. Это странно, но это выбор, который я сделал, приняв во внимание многие моменты. Я рад этому. Но я знаю, что ещё способен помочь сборной Франции. Я приехал сюда не в отпуск, и все это прекрасно знают. Я остаюсь открытым, и, если меня вызовут, я буду рад помочь», — приводит слова Матюиди Goal.com.

Напомним, Матюиди покинул «Ювентус» 12 августа, а на следующий день стал игроком «Интер Майами».

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