Газизов рассказал о состоянии Кокорина

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, который из-за травмы пропустил матч 10-го тура с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать», — передаёт слова Газизова корреспондент „Чемпионата“ Андрей Панков.

2 августа «Спартак» официально объявил о переходе Александра Кокорина. Нападающий подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил семь мячей.



В сезоне-2020/2021 Кокорин трижды вышел на поле (два раза в основном составе) и отдал одну результативную передачу.