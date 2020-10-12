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Романцев: с Кульковым мы прошли огонь, воду и медные трубы. Для меня это огромная потеря

Романцев: с Кульковым мы прошли огонь, воду и медные трубы. Для меня это огромная потеря
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на смерть экс-игрока красно-белых Василия Кулькова.

«Для меня это был родной человек, мы прошли с ним огонь, воду и медные трубы. Мало игроков, кто со второй лиги, не переступив ни одной ступени, дошёл до сборной. Кульков играл и во второй лиге, и в первой, и в высшей, и в сборную попал. На каждой ступени он задерживался и оставил след.

Это футболист, который отказался от премиальных после выигранного матча, на моей памяти такого больше не было. Его вызывали к руководству, но он категорически отказался, потому что Кульков сам посчитал, что сыграл слабо и не заслужил этих премиальных. Это говорит о его человеческих качествах. О нём можно рассказывать часами, днями, потому что вся его жизнь до отъезда за границу прошла рядом со мной. Для меня это огромная потеря», — сказал Романцев в интервью каналу «Дневник фаната» на YouTube.

Прощание с Василием Кульковым пройдёт 13 октября на Троекуровском кладбище
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