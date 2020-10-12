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Футболистка «Ливерпуля»: люди, высмеивающие женский футбол, ничего не знают о нём

Футболистка «Ливерпуля»: люди, высмеивающие женский футбол, ничего не знают о нём
Футбол / Англия 0

Футболистка женской команды «Ливерпуля» Ринсола Бабаджиде рассказала об оскорбительных комментариях, которые получает в свой адрес в социальных сетях.

«Сейчас стало лучше. Но интернет-тролли или мужчины, которые интересуются только мужским футболом, говорят: „Возвращайся на кухню“. Это очень неуважительно. Я чувствую, что нам нужно привлечь больше любителей футбола. Женский футбол сильно изменился. Мне просто кажется, что те, кто пытается высмеивать наш спорт, ничего не знают о нём и даже не пытаются разобраться», — приводит слова Бабаджиде Sky Sports.

Ринсола Бабаджиде перешла в «Ливерпуль» из «Уотфорда» в 2018 году. Ранее футболистка выступала за такие команды, как «Кристал Пэлас» и „Миллуолл“.

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