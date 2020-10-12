Роман Нойштедтер вернётся в «Динамо»
Защитник Роман Нойштедтер вернётся в «Динамо», сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Нойштедтер в ближайшее время прибудет в Москву из Турции, после чего пройдёт медицинское обследование и подпишет с клубом контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
Напомним, в конце июля Роман покинул «Динамо» и всё это время был в статусе свободного агента. Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче», а также за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.
Черчесов: не удивляет невостребованность Нойштедтера в РПЛ
- 12 октября 2020
-
21:15
-
21:02
-
20:52
-
20:33
-
20:21
-
20:13
-
20:11
-
19:55
-
19:52
-
19:31
-
19:31
-
19:14
-
19:07Газизов рассказал о состоянии Кокорина Эксклюзив
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
17:02
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:22
-
16:18
-
16:07
-
15:46
-
15:45
-
15:37
Партнерский контент