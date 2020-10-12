Защитник Роман Нойштедтер вернётся в «Динамо», сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Нойштедтер в ближайшее время прибудет в Москву из Турции, после чего пройдёт медицинское обследование и подпишет с клубом контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Напомним, в конце июля Роман покинул «Динамо» и всё это время был в статусе свободного агента. Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче», а также за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.