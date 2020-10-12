Голкипер «Локомотива» Коченков: очень счастлив, если редко вступаю в игру

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков поделился мнением о преодолении страха получить травму, прыгая за мячом, а также рассказал о качествах, которыми должен обладать вратарь в современном футболе.
«Сколько себя помню, всегда был вратарём и прыгал за мячами уже в 10-11 лет. Сложно сказать, когда этот страх получить травму ушёл. Да и был ли он вообще?
Сейчас голкиперу нужно лучше играть ногами. Так как все играют в линию без либеро, нужно страховать защитников. Также необходимо быстро начинать атаки, хотя это всегда требовали. Мне удобнее начинать атаки через вброс руками. А у Гильерме, например, идеальный боковой ввод, когда он выбивает мяч с рук.
Расстраиваются ли вратари, если редко вступают в игру? Я очень счастлив, если редко вступаю в игру», — приводит слова Коченкова официальный сайт «Локомотива».
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