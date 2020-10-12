Пирло: мне посчастливилось работать под руководством Луческу. Он маэстро

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о примерах для подражания в тренерской работе.



«После завершения карьеры игрока начал учиться и понял, что с каждым днём страсть к тренерской работе растёт. Решение стать тренером было принято автоматически. Мне посчастливилось работать с отличными тренерами, начиная с Мирчи Луческу, который был в «Брешии». Он был маэстро. Липпи, Анчелотти, Конте, Аллегри… Мне посчастливилось работать с некоторыми из лучших. Постараюсь перенять что-то у каждого из них», — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.



Пирло сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, отправленного в отставку по итогам прошлого сезона. В бытность футболистом Андреа выступал за «бьянконери», а также за «Нью-Йорк Сити», «Милан», «Интер», «Брешию».

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