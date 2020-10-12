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Хавбек «Ромы» заразился коронавирусом

Хавбек «Ромы» заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» и сборной Гвинеи Амаду Диавара заразился коронавирусом.

«Получил результаты теста, который прошёл после возвращения из сборной. К сожалению, у меня положительныё результат. Хочу успокоить всех, кто меня знает. К счастью, чувствую себя хорошо, но, очевидно, мне придётся уйти на карантин. Надеюсь, смогу вернуться в команду как можно скорее», — написал полузащитник на своей странице в «Инстаграме».

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 37 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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