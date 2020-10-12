Хавбек «Ромы» заразился коронавирусом
Полузащитник «Ромы» и сборной Гвинеи Амаду Диавара заразился коронавирусом.
«Получил результаты теста, который прошёл после возвращения из сборной. К сожалению, у меня положительныё результат. Хочу успокоить всех, кто меня знает. К счастью, чувствую себя хорошо, но, очевидно, мне придётся уйти на карантин. Надеюсь, смогу вернуться в команду как можно скорее», — написал полузащитник на своей странице в «Инстаграме».
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 37 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- 12 октября 2020
-
22:53
-
22:41
-
22:31
-
22:24
-
22:06
-
21:58
-
21:50
-
21:39
-
21:36
-
21:25
-
21:15
-
21:02
-
20:52
-
20:33
-
20:21
-
20:13
-
20:11
-
19:55
-
19:52
-
19:31
-
19:31
-
19:14
-
19:07Газизов рассказал о состоянии Кокорина Эксклюзив
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:25
-
17:19
-
17:13
Партнерский контент