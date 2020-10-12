Хавбек сборной США Маккенни: возможно, моя страна не принимает меня из-за цвета кожи

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни высказался о проблеме расизма.



«В начале сезона болельщики после матча изображали крики обезьян. Вернувшись домой, в Даллас, я боюсь водить машину по ночам, потому что не знаю, что произойдёт, если меня остановят. Я представляю страну, которая, возможно, даже не принимает меня из-за цвета кожи. Это убивает меня. Когда я носил капитанскую повязку, я чувствовал, что это долг и ответственность. Но одно дело быть американцем, и совсем другое — быть чернокожим американцем. Я просто почувствовал, что нужно привлечь внимание зарубежных стран. Многие меня поддержали, кто-то меня возненавидел.



Если ты футболист, тебе не следует делать политических заявлений. Но в то же время я вообще не понимаю, почему это политическое заявление. Человек потерял жизнь, и я не собираюсь молчать и дальше пинать мяч. Я не собираюсь держать своё мнение при себе только потому, что люди считают, что я просто должен играть в футбол. Я не хочу, чтобы меня знали только как великого футболиста. Я хочу, чтобы меня знали как великого человека», — приводит слова Маккенни ESPN.